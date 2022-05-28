Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Разработчики масштабной модификации Fallout: London к игре Fallout 4 сообщили, что голливудские звёзды Рон Перлман и Лиам Нисон отказались участвовать в проекте. Об этом 28 мая сообщает портал GamesRadar.

Fallout Bethesda Game Studios

Ведущий продюсер Fallout: London Дин Картер рассказал журналистам, что команда проекта решила обратиться к самым известным актёрам игровой серии, но, к сожалению, получила отказы. Лиам Нисон, озвучивший персонажа по имени Джеймс в Fallout 3, передал через своих агентов, что серия Fallout его больше не интересует. Что касается Перлмана, поучаствовавшего в реализации шести проектов франшизы, то его агент заявил разработчикам, что они «никогда бы не могли себе его позволить».

Отметим, в проекте Fallout: London согласились участвовать Колин Бейкер и Сильвестр Маккой, ранее исполнившие главные роли в сериале «Доктор Кто». Разработчики модификации 19 мая 2022 года выложили в Сеть новый трейлер, в котором они показали игровой процесс.

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