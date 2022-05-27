Манчестер, Великобритания, 27 мая, 2022, 23:58 — ИА Регнум. 27 мая итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что дортмундская «Боруссия» подписала 19-летнего нидерландского флангового нападающего «Манчестер Сити» Джайдена Браафа.

«Боруссия» (Дортмунд)

Футболист присоединится к «шмелям» 1 июля 2022 года на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

По итогам сезоне 2021/22 «Манчестер Сити», одержав 29 побед, потерпев три поражения и набрав 93 очка, занял первую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.