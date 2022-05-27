Минск, , 23:57 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии не видит смысла в том, чтобы продолжать отправлять запросы на экстрадицию лидеров оппозиции. Об этом глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил 26 мая в программе «Марков. Ничего личного» на белорусском телеканале ОНТ.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Гора «Каждый человек, каждый гражданин, совершивший преступление должен понести ответственность. Это и есть принцип неотвратимости наказания. Нужны ли они нам? Они никому не нужны, но ответственность они должны понести. Требовать ещё их выдачи на сегодняшний день, может быть, и не целесообразно. В будущем, я думаю, все-таки каждый ответит за то, что он совершил. Это люди, которые работали на те страны, в которых они сейчас находятся. Нам приходит ответ об отказе выдачи с формулировкой «выдача будет противоречить интересам» той же Литвы и будет «угрозой национальной безопасности». Значит, если их выдадут, то они расскажут что-то такое, что будет действительно угрозой национальной безопасности Литвы»

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура Белоруссии в прошлом году направляла Литве просьбу о выдаче Светланы Тихановской, аналогичный запрос в отношении Валерия Цепкало был адресован Латвии. В Польшу был направлен запрос о выдаче Павла Латушко. Ни один из запросов не был удовлетворен.