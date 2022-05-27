Москва, 27 мая 2022, 23:53 — REGNUM Западная валюта стала токсичной для России, заявил 27 мая российский министр финансов Антон Силуанов в Финансовом университете при правительстве.
По словам главы Минфина, европейская и американская валюты бесполезны для страны, более того — они «токсичны».
Напомним, с 1 апреля в качестве ответной меры на западные санкции, введённые «за Украину», Россия перевела недружественные страны на расчёты за газ в рублях.
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