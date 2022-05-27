Москва, 27 мая, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Западная валюта стала токсичной для России, заявил 27 мая российский министр финансов Антон Силуанов в Финансовом университете при правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По словам главы Минфина, европейская и американская валюты бесполезны для страны, более того — они «токсичны».

Антон Силуанов «То есть мы продаём своё собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?»

Напомним, с 1 апреля в качестве ответной меры на западные санкции, введённые «за Украину», Россия перевела недружественные страны на расчёты за газ в рублях.