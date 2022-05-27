Токио, 27 мая, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Разработчики файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашные поединки) DNF Duel из серии Dungeon & Fighter! выложили в Сеть новый трейлер. Ролик был опубликован 27 мая на портале Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В очередном видео создатели игры показали её однопользовательский режим. Они, в частности, дали понять, что DNF Duel получит три новых игровых режима: Free Battle Mode, Arcade Mode и Survival mode. Желающие понять, на что каждый из них похож, могут ознакомиться с трейлером.

Напомним, релиз DNF Duel состоится на ПК (Steam) и консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 28 июня 2022 года. Реализацией проекта этой игры занимаются студии Arc System Works, Eighting и Neople, в качестве издателя выступает компания Nexon Corporation.