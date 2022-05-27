Вашингтон, , 23:43 — REGNUM США продолжат проведение военных учений в регионе Балтийского моря, сохраняя свою активность в этой части мира, заявил 27 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США будут сохранять активность в вопросе военных учений, и поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря», — заявил Блинкен.

Напомним, США настаивают на принятии в блок НАТО Финляндии и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта текущего года в Балтийское море заходили ракетные эсминцы ВМС США с крылатыми ракетами на борту. Наряду с этим интенсивность полётов стратегической авиации США в Европе выросла в 15 раз по сравнению с предыдущим десятилетием.

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