Блинкен пообещал сохранение присутствия США в регионе Балтийского моря
Вашингтон, 27 мая, 2022, 23:43 — ИА Регнум. США продолжат проведение военных учений в регионе Балтийского моря, сохраняя свою активность в этой части мира, заявил 27 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
«США будут сохранять активность в вопросе военных учений, и поддерживать присутствие в регионе Балтийского моря», — заявил Блинкен.
Напомним, США настаивают на принятии в блок НАТО Финляндии и Швеции.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта текущего года в Балтийское море заходили ракетные эсминцы ВМС США с крылатыми ракетами на борту. Наряду с этим интенсивность полётов стратегической авиации США в Европе выросла в 15 раз по сравнению с предыдущим десятилетием.