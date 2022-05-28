28 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 00:10 — REGNUM Американский миллиардер Илон Маск осудил работу СМИ за раскрутку новостей о массовом расстреле в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 19 детей и два учителя. Маск заявил, что всестороннее освещение этих событий играет на руку извращенным мотивам убийц.

США. СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В свете последних событий скажу, что стрелки, очевидно, делают это, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Зачем же СМИ делают именно то, чего так хотят эти убийцы?» — написал Маск в Twitter.

Американские интернет-пользователи обсудили заявление предпринимателя под соответствующей публикацией Fox News.

«Мы скорбим, как и положено, но все истории о стрельбе в крупных городах теперь воспринимаем как обычное явление. За один год в Чикаго было убито больше людей, чем во время всех массовых расстрелов за последние 30 лет, но мы, кажется, принимаем это с меньшей горечью, ПОЧЕМУ?» — недоумевает westernwillis.

«Он прав, когда речь идет об этом. Я теперь знаю о стрелке больше, чем о жертвах и героях. Конгресс должен принять закон, запрещающий идентифицировать стрелков, точно так же, как они приняли законы, запрещающие преступникам извлекать прибыль из своих преступлений», — отмечает surgeondude.

«Один парень, изучающий массовые расстрелы, отметил, что после 11 сентября у нас не было таких событий в течение нескольких лет. Похоже, что внимание людей было сосредоточено в другом месте, и никто «не думал» совершить такую ужасную вещь, как эта. Многие слишком часто теперь видят это в новостях, поэтому расстрелов так много. Не помогает и то, что СМИ обеспечивают преступникам бесплатную всемирную известность в течение нескольких часов! Наверняка это один из движущих факторов для убийц», — размышляет CptRJ.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

«Я говорю это уже много лет. Не упоминайте их имя и не показывайте их лица, никогда», — отвечает bena.

«В последнее время Илон Маск делает много разумного: от свободы слова до производства энергии, а теперь еще и это. Он может стать хорошим кандидатом в палату представителей или Сенат», — предлагает PostponingRetirement.

«Палата представителей или Сенат? Вы серьезно? У Маска больше ума и здравого смысла, чем у всех демократов, занимающих должности, вместе взятых. Он — самый многообещающий кандидат в президенты с тех пор, как Дональд Трамп объявил о своем выдвижении», — указывает legacy’s.

«Илон отчасти прав. Мы не должны подкармливаать эго этих монстров. Но я не согласен с тем, что некоторые виды оружия должны быть ограничены. Преступники всё равно будут находить оружие, независимо от закона. Нормальным людям оружие нужно для собственной защиты», — отвечает freds.

«Согласен, существует множество причин, по которым люди совершают эти ужасные поступки, но одна из них — быть в центре внимания, стать знаменитым и сделать себе имя. СМИ буквально исполняют их мечты! Почему? Рейтинги!!! Доллары за рекламу!!! Волнуют ли людей эти события? Да, но это не должно крутиться в эфире 24/7 в течение нескольких недель подряд, высасывая каждую возможную унцию рейтингов, в ожидании «следующей большой вещи». Нужно сообщить новость и двигаться дальше», — комментирует tarheel65 149.