Марьинка, ДНР, 27 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли Мирьинский район ДНР вечером 27 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Так, в 18:01 и в 21:35 мск со стороны населённого пункта Красногоровка был обстрелян посёлок Старомихайловка: выпущено 12 мин калибра 82 мм, а также четыре гранаты из СПГ.

В 19:00 и 23:05 мск со стороны города Марьинка украинские боевики обстреляли посёлок Александровка: выпущено 11 мин калибра 82 мм.

Также был обстрелян посёлок Доломитное в Бахмутском районе: в 18:50 мск со стороны населённого пункта Новолуганское выпущено шесть мин калибра 120 мм, в 21:41 мск со стороны населённого пункта Дылеевка выпущено пять снарядов калибра 122 мм.