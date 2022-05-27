Мемы на тему кинокомикса «Морбиус» наводнили соцсети
Вашингтон, 27 мая, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Мемы на тему кинокомикса «Морбиус», главную роль в котором исполнил Джаред Лето, «захватили» социальные сети. Об этом 27 мая сообщает портал Kotaku.
Как пояснил автор статьи Джереми Уинслоу, причиной поведения любителей кинокомиксов стали странные подход авторов к созданию картины и актёрская игра Лето, из-за которых кинокомикс начали сравнивать с известной лентой «Комната» Томми Вайсо.
Ситуацию усугубило то, что пользователи сервиса онлайн-трансляций Twitch стали массово проводить стримы с показами «Морбиуса». Журналист отметил, что при этом кинокомикс, похоже, «постепенно становится культовой классикой», поскольку тысячи людей снова и снова смотря его на Twitch.
Напомним, «Морбиус» вышел в широкий прокат 1 апреля 2022 года. Снял картину режиссёр Даниэль Эспиноса, ранее выпустивший на экраны экшн-триллер «Код доступа «Кейптаун» и научно-фантастический хоррор «Живое». Реализацией проекта занимались кинокомпании Columbia Pictures, Marvel и Sony Pictures Releasing.