Вашингтон, 27 мая, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Мемы на тему кинокомикса «Морбиус», главную роль в котором исполнил Джаред Лето, «захватили» социальные сети. Об этом 27 мая сообщает портал Kotaku.

Цитата из фильма «Морбиус»

Как пояснил автор статьи Джереми Уинслоу, причиной поведения любителей кинокомиксов стали странные подход авторов к созданию картины и актёрская игра Лето, из-за которых кинокомикс начали сравнивать с известной лентой «Комната» Томми Вайсо.

Ситуацию усугубило то, что пользователи сервиса онлайн-трансляций Twitch стали массово проводить стримы с показами «Морбиуса». Журналист отметил, что при этом кинокомикс, похоже, «постепенно становится культовой классикой», поскольку тысячи людей снова и снова смотря его на Twitch.

Напомним, «Морбиус» вышел в широкий прокат 1 апреля 2022 года. Снял картину режиссёр Даниэль Эспиноса, ранее выпустивший на экраны экшн-триллер «Код доступа «Кейптаун» и научно-фантастический хоррор «Живое». Реализацией проекта занимались кинокомпании Columbia Pictures, Marvel и Sony Pictures Releasing.