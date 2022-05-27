Барселона, Испания, 27 мая, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, каталонская «Барселона» не готова платить лондонскому «Челси» 15 миллионов евро за трансфер 31-летнего флангового атакующего защитника сборной Испании Маркоса Алонсо.

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Маркос Алонсо принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил восемь желтых карточек.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 31 августа 2016 года после перехода из итальянской «Фиорентины» за 23 миллиона евро. Текущее соглашение испанца с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.