27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова представителя Народной милиции Луганской Народной Республики о том, что войска ЛНР контролируют всю территорию республики.

Артур Савин, , 23:53 — REGNUM Заявление представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко о том, что военные контролируют уже всю территорию ЛНР, и этот факт вынуждает украинские войска сложить оружие под страхом ликвидации, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 27 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Донецкая народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прекрасно! Даже не было сомнений, что так и будет. Поздравляю военнослужащих ЛНР и всех участников союзнических сил! Здоровья, успехов и дальнейших побед!» — пишет Ирина П.

Многие пользователи крайне рады услышать, что наконец-то, после восьми лет освободительной войны, Народная милиция ЛНР сумела установить контроль над всей территорией республики, вытеснив со своей земли киевских нацистов.

«Эпические герои! Молодчаги! Задача-минимум практически выполнена. Хотя после всего сказанного и сделанного киевским режимом останавливаться на достигнутом нельзя, конечно», — отметил Артём Л.

«Молодцы! Работайте, братья! За годы геноцида преступной хунты укронацистских шакалов, за всё отомстим и отстроим здоровую русскую Украину и Донбасс!» — уверен Дмитрий О.

Некоторые комментаторы отмечают, что военная спецоперация России на Украине начинает набирать обороты, выполняя поставленные задачи одну за другой.

«Ура! Наконец-то достигнута одна из самых главных целей спецоперации. Поздравляю каждого жителя ЛНР с окончанием восьмилетнего кошмара!» — обращается Генри Ф.

Жители Луганска и защитники Республики Народная милиция ЛНР

«Как же долго местные жители ждали этого момента! От всего сердца поздравляю Луганскую Народную Республику со свершившейся справедливостью!» — написал Максим К.

Часть людей призывает российские войска не останавливаться и продолжить освобождать землю Донбасса, а также всю остальную украинскую территорию от бандеровцев и неонацистов.

«Только вперёд! Наконец-то вся республика освободилась от укрофашистского гнёта!» — пишет Элина Б.

«Прекрасная новость! Ждём того же и в ДНР!» — пишет Максим Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что спецоперация ещё далека от завершения, да и самим бойцам Луганской Народной Республики предстоит ещё закрепиться и держать занятые рубежи.

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Война всё ещё идёт, нацисты обстреливают территории республики. Рано пока что победную заводить. Впереди ещё очень и очень много работы. Здоровья и сил каждому, кто борется с нацистской нечистью!» — обращается Ринат П.

Дьяволиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Контроль — это ещё недостаточно. Вот когда украинские снаряды перестанут рваться на территории республики, вот тогда и можно будет радоваться», — считает Виталий С.

Нашлись и те, кто отмечают, что с каждой победой российских союзных войск враг в лице киевского режима теряет самое главное — доверие со стороны цепных неонацистских псов, которые рано или поздно вцепятся своему хозяину в горло.

«Быстрее бы мир настал в этих республиках и люди перестали страдать. Враг в Киеве должен быть повержен», — отметил Артур Г.

«Надеюсь, что Вооружённые силы Украины уже просто поймут, что пора прекратить вести боевые действия, им либо суждено сдаться в плен, либо быть уничтоженными. Мы лишь хотим разобраться с бандеровцами и не дать убивать наших людей! Только лишь это!» — указывает Екатерина И.

Напомним, 27 мая представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил в эфире «Первого канала» о том, что вся территория ЛНР находится под контролем военных страны, и этот факт вынуждает украинские войска сложить оружие под страхом ликвидации.