Москва, , 23:34 — REGNUM 21-летний российский центральный защитник и воспитанник московского «Локомотива» Евгений Морозов проведет следующей сезон в аренде в воронежском «Факеле». Об этом 27 мая сообщили на официальном сайте «железнодорожников».

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В прошедшем сезоне Евгений Морозов, выступая за «Волгарь», принял участие в десяти турах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил одну желтую и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость 21-летнего российского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 225 тысяч евро.