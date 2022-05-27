Нижний Новгород, 27 мая, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области сформировало трехмесячный неснижаемый запас лекарств для больниц и обеспечения государственных программ. Об этом сообщили в региональном медицинском ведомстве сегодня, 27 мая.

Vestikamaza.ru Запас лекарств

Отмечается, что для повышения эффективности управления снабжением медикаментами медучреждения региона поэтапно переводят на автоматическую систему управления лекарственным обеспечением.

Делается это для того, чтобы лекарства не залёживались на складах в медучреждениях, что приводит к дополнительным издержкам, связанным с их хранением и списанием.

Также в региональном минздраве подчёркивают, что автоматизация управления запасами медикаментов позволит ускорить подвоз лекарств — в городе доставка по требованию будет занимать не более шести часов, а в сельской местности не более суток.

Тем не менее, в каждой медицинской организации Нижегородской области останется запас лекарств, достаточный для оказания экстренной помощи пациентам.