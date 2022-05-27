Донецк, , 23:24 — REGNUM Горловский район и столица ДНР были обстреляны со стороны ВСУ вечером 27 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 17:10 мск по посёлку Пантелеймоновка ВСУ выпустили со стороны населённого пункта Новгородское восемь снарядов калибра 122 мм. Атака повторилась в 20:40 мск.

В 18:00 и 19:40 мск по Петровскому району Донецка со стороны населённого пункта Красногоровка было выпущено десять снарядов калибра 122 мм. В 19:00 мск по Кировскому району столицы ДНР со стороны Красногоровки было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

В 19:30 мск по городу Горловке со стороны населённого пункта Кудрюмовка было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

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