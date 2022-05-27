Нижний Новгород, , 23:24 — REGNUM Количество отправленных в простой работников предприятий и компаний Нижегородской области достигло 11,7 тысячи на 26 мая. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Нижний Новгород Андрей Репин © ИА REGNUM

Также стало известно о том, что всего в режиме неполной занятости сейчас находятся 16,7 тысячи нижегородцев — это сотрудники компаний, которые оказались отправлены в отпуск без содержания или в простой, а также 5 тысяч человек, которые имеют неполную рабочую неделю.

В общей сложности официальными безработными числятся 8,3 тысячи жителей Нижегородской области.

Следует отметить, что местные работодатели в течение всего периода с начала 2022 года предлагают нижегородцам от 57 до 60 тысяч вакансий для трудоустройства. То есть количество предлагаемых рабочих мест превышает число соискателей в среднем в шесть раз.