Москва, 27 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Турецкие боевые беспилотники «Байрактар» привлекательны не столько техническими характеристиками, сколько своей относительной дешевизной. Об этом заявил военный эксперт Александр Хроленко, передаёт «Region. kg».

CeeGee Байрактар ТБ2

«Единственное достоинство этого БПЛА — низкая цена. У «Байрактаров» есть ограничения по всем направлениям — в скорости, боевой эффективности и дальности. Еще одним недостатком турецких беспилотников является их малая грузоподъемность — менее 100 кг. Боеприпасы для «Байрактаров» простые и маломощные», — добавил он.

Аналитик обратил внимание на то, что для атаки на цель турецкие беспилотники вынуждены снижаться на высоту до 2500 метров, а это делает их уязвимыми даже для переносных зенитно-ракетных комплексов.

«Учитывая, что стоимость «Байрактара» составляет около $5 млн (310 млн рублей) за сам аппарат, без станции управления, его беспомощности перед современными системами ПВО, которые сшибают его одной ракетой на подлете, эффективность данного беспилотника весьма сомнительна», — подчеркнул он.

Хроленко отметил, что в Туркестане «Байрактары» могут принести пользу в борьбе с боевиками террористических группировок или наркоторговцами, которые если и имеют средства противовоздушной обороны, то только устаревшие.

«Если рассматривать применение этой техники с привязкой к высокотехнологичным условиям, как это сейчас происходит на Украине, эффективность этих БПЛА сомнительна. Для российских «Панцирей» «Байрактары» — очень легкая цель. У этих БПЛА есть система оповещения, но она «глуховата» и «подслеповата» против российской техники ПВО», — пояснил он.

Подводя итог, собеседник констатировал, что при наличии у противника систем противовоздушной обороны турецкие беспилотники становятся бесполезны.

«В общих чертах «Байрактары» можно описать как тихоходные и хорошо заметные мишени для современных средств ПВО», — резюмировал военный эксперт.