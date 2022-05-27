Мехико, 27 мая 2022, 23:20 — REGNUM Воздушный шар с туристами из США и Перу потерпел катастрофу в районе городка Акольман в мексиканском штате Мехико, сообщает 27 мая газета Milenio со ссылкой на местные власти.
Шесть человек, находившиеся на борту аэростата, получили травмы. Двое из них травмированы тяжело.
«Трое граждан США и трое перуанцев были доставлены в районную больницу Ахапуско, двое из них получили тяжелые травмы», — сообщает газета Milenio.
Катастрофа произошла возле всемирно известных пирамид древнего города Теотиуакана.
Причины катастрофы пока не выяснены.
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