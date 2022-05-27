Мехико, 27 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Воздушный шар с туристами из США и Перу потерпел катастрофу в районе городка Акольман в мексиканском штате Мехико, сообщает 27 мая газета Milenio со ссылкой на местные власти.

Цитата из х/ф «Пять недель на воздушном шаре». Реж. Ирвин Аллен. 1962. США Аэростат

Шесть человек, находившиеся на борту аэростата, получили травмы. Двое из них травмированы тяжело.

«Трое граждан США и трое перуанцев были доставлены в районную больницу Ахапуско, двое из них получили тяжелые травмы», — сообщает газета Milenio.

Катастрофа произошла возле всемирно известных пирамид древнего города Теотиуакана.

Причины катастрофы пока не выяснены.