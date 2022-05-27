Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Авторы интернет-канала ElAnalistaDeBits продемонстрировали, как мог бы выглядеть ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) ролевого экшена Bloodborne. Видео было опубликовано 27 мая на портале GamesRadar.

Bloodborne Videogame Photography

Энтузиасты запустили игру в разрешении 4K в режиме 60 FPS (кадров в секунду). Они также использовали различные модификации для улучшения графики Bloodborne и привели в ролике сравнение «картинки» оригинальной игры и её модифицированной версии.

Напомним, релиз Bloodborne состоялся 24 марта 2015 года на консоли PlayStation 4. Разработкой игры занималась студия FromSoftware под руководством геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки (создатель серии Souls).

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