Вашингтон, 27 мая, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Авторы интернет-канала ElAnalistaDeBits продемонстрировали, как мог бы выглядеть ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) ролевого экшена Bloodborne. Видео было опубликовано 27 мая на портале GamesRadar.

Videogame Photography Bloodborne

Энтузиасты запустили игру в разрешении 4K в режиме 60 FPS (кадров в секунду). Они также использовали различные модификации для улучшения графики Bloodborne и привели в ролике сравнение «картинки» оригинальной игры и её модифицированной версии.

Напомним, релиз Bloodborne состоялся 24 марта 2015 года на консоли PlayStation 4. Разработкой игры занималась студия FromSoftware под руководством геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки (создатель серии Souls).