Нижний Новгород, , 23:12 — REGNUM Число нижегородцев, которые проведут свой отпуск в поездах по России растет третий год подряд. Об этом 27 мая сообщили исследователи Института проблем социального управления.

Туристы (сс) sbtlneet

По данным исследования, 14,5% опрошенных «запланировали отпуск на пляжных курортах Крыма, Краснодарского края, Турции и Египта».

«Путешествовать по России предпочли 16,2%. И если количество первых практически не меняется с 2020 года, то вторых стало значительно больше: в 2020 было 7,4%, в 2021 — 9,9%. В целом количество уезжающих на время отпуска (30,7%) практически сравнялось с отдыхающими дома или на даче (32,5%)».

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного, «впервые так много нижегородцев — 15,6% — накануне летнего отпускного сезона не решили, как распорядиться своим законным правом на отдых».

«Даже в предыдущие «ковидные» годы неопределившихся было гораздо меньше: 6,4% в 2020-м и 7,6% в 2021-м. Можно предположить, что многие рассчитывают «зацепить» в Нижнем летние активности, которые в этом году в гораздо большей степени, чем прошлогодние юбилейные, рассчитаны именно на нижегородцев», — отметил он.