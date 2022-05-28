Белград, , 00:19 — REGNUM Сербское издание Novosti 27 мая сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 июня прибудет с официальным визитом в Белград.

Сергей Лавров и Александр Вучич Predsednik.rs

По информации издания, Лавров в Белграде встретится с высшим сербским руководством, в том числе с президентом Сербии Александром Вучичем.

«На повестке дня окажутся все актуальные темы, начиная с событий на Украине и позиции Сербии по отношению к этому кризису и до ситуации в регионе и экономического сотрудничества двух стран в контексте санкций, которые Запад ввёл против Москвы», — сообщило издание на своем интернет-портале.

Напомним, что Сергей Лавров последний раз посещал Сербию в октябре 2021 года.