Белград, 28 мая 2022, 00:19 — REGNUM Сербское издание Novosti 27 мая сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 июня прибудет с официальным визитом в Белград.
По информации издания, Лавров в Белграде встретится с высшим сербским руководством, в том числе с президентом Сербии Александром Вучичем.
«На повестке дня окажутся все актуальные темы, начиная с событий на Украине и позиции Сербии по отношению к этому кризису и до ситуации в регионе и экономического сотрудничества двух стран в контексте санкций, которые Запад ввёл против Москвы», — сообщило издание на своем интернет-портале.
Напомним, что Сергей Лавров последний раз посещал Сербию в октябре 2021 года.