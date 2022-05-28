Астана, 28 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Слова президента Казахстана о Киргизии как о «самом близком государстве» — это «дежурная вежливость, направленная на формирование рациональных двусторонних отношений с Бишкеком и возвращение к нормальному диалогу», — сказал эксперт по вопросам безопасности в Туркестане Рустам Бурнашев, комментируя ИА REGNUM выступление президента Казахстана на встрече с главой Киргизии.

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По мнению эксперта, Нур-Султан и Бишкек «возвращаются к традиционному набору проблем в своих отношениях. В первую очередь это пограничный вопрос и проблема водопользования».

«Последняя тема весьма чувствительна для Казахстана, особенно на фоне намечающегося дефицита ресурсов. В прошлом году в стране была засуха, сейчас нехватка воды по-прежнему актуальна. Уровень воды в водохранилищах с прошедшей зимы катастрофически низкий», — отметил он.

Собеседник уверен, что слова президента Касым-Жомарт Токаева касались только двусторонних отношений с Киргизией и не подразумевали тему «создания интеграционного союза в регионе».

«В этом вопросе роли распределены, сценарии прописаны — Казахстан не претендует на пост интегратора в Центральной Азии. В официальных документах страны есть четкие признаки того, что Нур-Султан больше обеспокоен своим статусом в происходящих региональных процессах, нежели тем, кто будет инициировать возможное создание центральноазиатского объединения. Казахстан заявляет, что он намерен сохранить за собой статус лидера в регионе. И это лидерство не подразумевает «ведение за собой» соседних стран, а, скорее, сохранение лидирующих позиций в экономике региона».

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