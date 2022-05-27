Тайбэй, , 22:51 — REGNUM Тайваньский производитель MSI и французский разработчик Ubisoft выпустят ограниченную партию видеокарт GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR, в основу дизайна которой ляжет франшиза Assassin’s Creed. Об этом 27 мая сообщает портал Wccftech.

Assassin's Creed Valhalla Иван Шилов ©ИА REGNUM

Как отметили компании, всего они планируют выпустить 300 таких устройств. Эти видеокарты будут оборудованы новой системой охлаждения TRI FROZR 2S с вентиляторами TORX FAN 4.0. Люди, купившие их до 30 июня 2022 года, также получат дополнения к игре Assassin’s Creed: Valhalla и Dawn of Ragnarok.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 не справляются должным образом с трассировкой лучей в игре Hitman 3. Соответствующие тесты провели эксперты портала DSOGaming.

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