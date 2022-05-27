Тайбэй, 27 мая, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Тайваньский производитель MSI и французский разработчик Ubisoft выпустят ограниченную партию видеокарт GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR, в основу дизайна которой ляжет франшиза Assassin’s Creed. Об этом 27 мая сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassin's Creed Valhalla

Как отметили компании, всего они планируют выпустить 300 таких устройств. Эти видеокарты будут оборудованы новой системой охлаждения TRI FROZR 2S с вентиляторами TORX FAN 4.0. Люди, купившие их до 30 июня 2022 года, также получат дополнения к игре Assassin’s Creed: Valhalla и Dawn of Ragnarok.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 не справляются должным образом с трассировкой лучей в игре Hitman 3. Соответствующие тесты провели эксперты портала DSOGaming.