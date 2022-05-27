Брайтон, Великобритания, , 22:51 — REGNUM Руководство английского футбольного клуба «Брайтон» готово отпустить 23-летнего испанского воспитанника каталонской «Барселоны» и флангового атакующего защитника Марка Кукурелью, если поступит предложение в размере 45 миллионов фунтов. Об этом 27 мая сообщило издание The Sun.

Ранее сообщалось, что в подписании Марка Кукурельи серьезно заинтересован «Манчестер Сити», который в грядущее летнее трансферное окно может покинуть защитник сборной Украины Александр Зинченко.

За «Брайтон» Кукурелья выступает с 31 августа 2021 года после перехода из «Хетафе» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.