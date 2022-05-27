Афины , 27 мая 2022, 22:48 — REGNUM МИД Греции официально подтвердил задержание иранскими военными двух танкеров под греческим флагом в Персидском заливе.
Об этом сообщается 27 мая в заявлении греческого внешнеполитического ведомства.
«МИД заявляет о резком осуждении захвата иранскими вооружёнными силами судов под греческим флагом», — указано в заявлении МИД Греции.
Отмечено, что послу Ирана в Афинах уже заявлен протест по поводу этого инцидента.
Афины расценивают задержание судов как акт пиратства и требуют их немедленного освобождения.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два греческих танкера в Персидском заливе.
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