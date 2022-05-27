Афины , 27 мая, 2022, 22:48 — ИА Регнум. МИД Греции официально подтвердил задержание иранскими военными двух танкеров под греческим флагом в Персидском заливе.

Греция

Об этом сообщается 27 мая в заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

«МИД заявляет о резком осуждении захвата иранскими вооружёнными силами судов под греческим флагом», — указано в заявлении МИД Греции.

Отмечено, что послу Ирана в Афинах уже заявлен протест по поводу этого инцидента.

Афины расценивают задержание судов как акт пиратства и требуют их немедленного освобождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два греческих танкера в Персидском заливе.