Киев, 28 мая, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко отрицает, что в интервью порталу Le Canton 27 он заявил о том, что «украинцы освободятся от русских так же, как албанцы в Косово освободились от сербов». Об этом Кличко заявил на своей странице в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Gov.ua Виталий Кличко

«Друзья! Некоторые иностранные интернет-СМИ, в том числе и российские, распространили мою якобы «цитату» о Сербии и Албании. Я не стал комментировать. Еще до того, как перепечатывать эту якобы информацию и что-то цитировать, журналисты должны запросить аудио — или видеоподтверждение такого эксклюзива», — отметил Кличко.

Напомним, что ранее сербские СМИ опубликовали цитату из интервью Кличко порталу Le Canton 27, в которой сравнивается борьба украинцев за «освобождение от русских» с борьбой косовских албанцев против сербов в 1998–1999 гг. На эту цитату бурно отреагировал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. «Если Кличко утверждает, что албанцы были оккупированы и что потом в ходе вооруженного восстания они освободились от Сербии и сербских оккупантов, тогда и русские в Донбассе также оккупированы и имеют право защищаться от украинских оккупантов», — сказал сербский министр.