Париж, 27 мая, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Агент 25-летнего французского флангового нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле Мусса Сиссоко высказался о возможном переходе футболиста в «Пари Сен-Жермен».

S. Plaine Усман Дембеле

«Будущее Усмана остается открытым. Мы не собираемся вдаваться в бесконечные спекуляции. Мы всегда относились и относимся с большим уважением ко всем клубам и будем продолжать в том же духе, пока этот процесс продолжается», — цитирует агента Дембеле журналист Фабрицио Романо.

В завершившемся сезоне испанской Примеры 2021/22 Усман Дембеле принял участие в 21-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами. Также француз получил три желтые карточки.