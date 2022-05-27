Барселона, Испания, 27 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» намерено побороться с «Манчестер Юнайтед» за 31-летнего опорного полузащитника лондонского «Челси» и сборной Франции Н’Голо Канте. Об этом 27 мая сообщило издание Todofichajes.

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Н’Голо Канте принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Н’Голо Канте выступает за «Челси» с 16 июля 2016 года после перехода из «Лестер Сити» за 35,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.