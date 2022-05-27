Анкара, 27 мая, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Турция провела успешное испытание системы ПВО собственной разработки Siper, сообщил 27 мая глава государственного управления оборонной промышленности Исмаил Демир на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, новая система может не только стать альтернативой С-400 и Patriot, но и превзойти их.

«Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно провели очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная сложная работа. Мы идём в будущее вместе с вами», — написал Демир.

Тактико-технические характеристики новой системы ПВО не раскрываются.