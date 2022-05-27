Лондон, , 22:35 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» проявляет интерес к 30-летнему фланговому нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймару, который может покинуть парижский клуб. Об этом 27 мая сообщило издание ESPN.

Неймар Antoine Dellenbach

По информации источника, руководство «Пари Сен-Жермен» планирует продать Неймара в грядущее летнее трансферное окно, если поступит подходящее предложение. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 90 миллионов евро.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. Текущее соглашение Неймара с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.