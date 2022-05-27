Милан, Италия, , 22:33 — REGNUM Как сообщает издание The Independent, руководство лондонского «Тоттенхэма» согласовало с 33-летним фланговым нападающим миланского «Интера» и сборной Хорватии Иваном Перишичем условия двухлетнего соглашения.

Иван Перишич Антон Зайцев

По информации источника, действующее соглашение Перишича с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2022 года. После истечения сроков контракта хорватский нападающий покинет клуб на правах свободного агента.

Также сообщается, что лондонский «Тоттенхэм» опередил туринский «Ювентус» и «Челси» в борьбе за 33-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Иван Перишич принял участие в 35-ти матчах чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.