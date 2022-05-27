Сыктывкар, , 22:29 — REGNUM Авиакомпания «Комиавиатранс» может получить из федерального бюджета пять млрд рублей. Средства пойдут на обновление авиапарка. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Самолет авиакомпании «Комиавиатранс» Minprom.rkomi.ru

«Сейчас мы прорабатываем вопросы с Минтрансом России о выделении из федерального бюджета 5 млрд рублей для АО «Комиавиатранс». Эти средства планируем использовать на приобретение новых вертолетов, самолетов и ремонт аэропортов Республики Коми», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре начали ремонт взлетно-посадочной полосы.