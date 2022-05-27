Москва, 27 мая 2022, 22:28 — REGNUM Два гуманитарных коридора в Чёрном и Азовском морях организованы для выхода иностранных судов, сообщил 27 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что один из этих коридоров действует в Чёрном море с 08:00 до 19:00 мск для выхода иностранных судов из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный, а второй коридор организован в Азовском море для выхода судов из морского порта Мариуполя.
Мизинцев напомнил, что в шести украинских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном — остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств мира.
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