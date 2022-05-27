Москва, , 22:28 — REGNUM Два гуманитарных коридора в Чёрном и Азовском морях организованы для выхода иностранных судов, сообщил 27 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Флаг ВМФ Министерство обороны Российской Федерации

Он уточнил, что один из этих коридоров действует в Чёрном море с 08:00 до 19:00 мск для выхода иностранных судов из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный, а второй коридор организован в Азовском море для выхода судов из морского порта Мариуполя.

Мизинцев напомнил, что в шести украинских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном — остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств мира.

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