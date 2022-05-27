Москва, 28 мая, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) приветствовал возвращение Македонской православной церкви — Охридской Архиепископии (МПЦ-ОА) в евхаристическое общение с Сербской православной церковью (СПЦ). Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице РПЦ 27 мая, после заседания Священного синода.

Patriarchia.ru Заседание Священного Синода Русской православной Церкви

«Участники заседания Священного синода РПЦ заслушали доклад председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита ВолоколамскогоИлариона о восстановлении общения Сербской православной церкви с Македонской православной церковью — Охридской архиепископией. Синод постановил принять доклад к сведению и возблагодарить Господа за прекращение многолетнего разделения и возвращение МПЦ — ОА в евхаристическое и каноническое общение с СПЦ», — отмечается в сообщении Русской православной церкви.

Напомним, что 16 мая Архиерейский собор СПЦ принял решение о восстановлении общения с МПЦ-ОА в ее прежнем статусе, признанном в 1959 году, когда македонская церковь получила максимальную автономию в рамках СПЦ. Уже 24 мая, после литургии в кафедральном соборе святителя Климента Охридского в Скопье, патриарх Сербский Порфирий объявил, что СПЦ принимает, одобряет и признает автокефалию македонской церкви.