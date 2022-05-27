Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Компания Krafton, занимающаяся разработкой PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), начала преследовать пользователя PlayerIGN, которому принадлежит сайт, посвящённый новостям о мире этой популярной игры. Об этом 27 мая сообщает портал GamesRadar.

PUBG Скриншот из игры

Как сообщил PlayerIGN на своей странице в соцсети, Krafton направила к нему частного детектива, который изложил инсайдеру ряд требований. Компания хочет, чтобы датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом) и инсайдер передавал ей всю информацию, которую получает от источников, информацию о своём заработке, а также чтобы он удалял все публикации с «утечками».

PlayerIGN объяснил подписчикам, что получает будущие скины (образы персонажей) с специального веб-сайта, который обновляется каждую ночь перед тем, как новая версия игры появляется на тестовом сервере. Пользователь отметил, что всё что он делает — это сохраняет изображения и публикует их в сети. По поводу «утечек» он добавил, что не пытается «активно» получать информацию на ресурсах Krafton или у близких к проекту людей, отметив, что, как правило, всё происходит с точностью до наоборот. PlayerIGN также заявил, что намерен обратиться к юристам за консультацией.

Для справки: поклонники PUBG считают PlayerIGN надежным источником инсайдерской информации, он ведёт свою деятельность уже несколько лет и является одним из основных источников новостей о развитии проекта. Ранее он неоднократно сообщал информацию, которая оказывалась правдивой.

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