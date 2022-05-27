Москва, , 22:15 — REGNUM Российские сапёры из Вооруженных сил и МЧС за сутки очистили от взрывоопасных предметов почти 200 га земли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщил 27 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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При этом, уточнил он, было обнаружено и обезврежено 248 взрывоопасных предметов.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2 161,52 га (в том числе за сутки — 194,88 га), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 10 959 взрывоопасных предметов, из них за сутки — 248», — рассказал Мизинцев.

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