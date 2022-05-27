Сыктывкар, 27 мая, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В аэропорту Сыктывкара начали ремонтировать взлетно-посадочную полосу и перон. Об этом в видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Взлетная полоса. Аэропорт Челябинска «Баландино»

По его словам, ремонт обойдется в 131,2 миллиона рублей.

«Работы были запланированы давно, еще в декабре 2021 года. В первую очередь тогда потребовалось принять меры по восстановлению платежеспособности авиаперевозчика. Благодаря государственной поддержке, удалось уладить вопрос с долгами», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Комиавиатранс» отказалась от использования самолетов Embraer и АН-24 и планирует приобрести новые самолеты и вертолеты.