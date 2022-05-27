27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили бензиновый ажиотаж в Венгрии после того, как местные власти решили заморозить стремительно растущие цены на бензин.

Светлана Рыбина, , 22:26 — REGNUM Решение правительства Венгрии ввести запрет на заправку автомобилей с иностранными номерами из-за набирающего оборота «бензинового туризма», связанного с резким ростом цен на топливо в других европейских государствах, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Роже де ла Френе. Аллея акаций в Булонском лесу. 1905

«Бедолаги. Руководство Евросоюза крышей едет на фоне русофобии, пакетами там обмотались все, а платят за всё простые граждане Европы — трудяги, которые в поте лица зарабатывают себе на хлеб», — отметила Ирина О.

Многие пользователи призвали европейцев быть более последовательными и не подавать лица из-за экономических проблем, вызванных антироссийскими санкциями.

«А что это за нытьё такое началось? Что за паника из-за бензина? А ну быстро все сплотились вокруг Украины, взяли к себе в дом по украинскому беженцу и дружно сдали деньги на украинскую армию. Некогда жаловаться, надо Зеленскому помогать!» — издевается Эдуард Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что драматичный рост цен на бензин для жителей Европы — это результат деятельности русофобского руководства Европейского союза.

«За это граждане Европы могут поблагодарить свою власть. Ведь это руководство бездумно вводило санкции против России, разрушая цепочки поставок и лишая свой рынок дешёвых российских энергоресурсов», — поделилась своим мнением Елена З.

Часть людей полагает, что Соединённые Штаты Америки очень благодарны своим марионеткам в Европе за то, что объединились вокруг Украины и против России, пожертвовав при этом своим благосостоянием.

«Спасибо пусть скажут Америке с Евросоюзом, которые своими антироссийскими санкциями решили весь мир под откос пустить», — написал Лаврентий Я.

«А вы, товарищи европейцы, продолжайте лизать зад дядюшке Сэму, он вас ещё не так за это отблагодарит. Сегодня нет денег на бензин, а завтра не будет денег на еду. Главное ведь, чтобы Россия под санкциями была», — пишет Дмитрий М.

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

Ряд пользователей указывает на то, что будь у европейских стран нормальные уважительные отношения с Российской Федерацией, то не было бы у них такого значительного роста цен на топливо.

«Урок из всего этого простой — не надо на Россию дёргаться! Российская Федерация была излишне дружелюбна ко всем, теперь вам не удастся о нас ноги вытирать. Будете наши сапоги скоро целовать и энергоресурсы просить в долг», — предрекает Вячеслав В.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия всё равно окажется в дамках, а значит, все потуги Европы на санкционном фронте обречены на провал.

«А ведь зима нечаянно нагрянет. Главное, чтобы Европа не стёрла колени, когда будет просить Россию: «Прокорми и обогрей!» — написал Владимир Г.

«В беспредельных антироссийских санкциях США и ЕС есть один большой плюс — нам теперь можно практически всё, без оглядки на визг «западных партнёров». И это при том, что сами санкции наносят ущерб западной экономике, а не нашей. Так что делаем то, что должно, и будь, что будет!» — указывает Аристарх П.

Напомним, 26 мая сербский телеканал РТС опубликовал материал, согласно которому правительство Венгрии ввело запрет на заправку автомобилей с иностранными номерами из-за набирающего оборота «бензинового туризма», связанного с резким ростом цен на топливо в других европейских государствах. Отмечается, что Венгрия заморозила цены на бензин, что и вызвало ажиотаж, который угрожает стране перебоями со снабжением.