Сакраменто, США, , 21:54 — REGNUM Студия Game Grumps анонсировала игру Homebody в жанре психологического хоррора. Об этом 27 мая сообщает портал Kotaku.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

В центре повествования Homebody будут находиться студентка колледжа по имени Эмили и её друзья, всё начнётся с того, что молодые люди решат провести время в заброшенной лесной хижине. В итоге им приходится спасаться бегством от таинственного маньяка, который носит жуткую маску. Разработчики выложили в Сеть трейлер, который даёт представление о графике и геймплее (игровом процессе) Homebody.

Отметим, что первый проект Game Grumps под названием Dream Daddy: A Dad Dating Simulator, был направлен на ЛГБТ-аудиторию и отвергнут большей частью геймерского сообщества. Игра, выполненная в жанре визуальной новеллы, предлагала игрокам заводить романы с отцами-одиночками.

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