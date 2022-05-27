Белгород, 27 мая, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины белгородского села Нехотеевка вечером 27 мая, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

По данным оперативных служб, в результате обстрела повреждения получили восемь строений, газопровод, линия электропередачи.

«Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в результате обстрела приграничных сёл Белгородской области ранения получила женщина, позже она скончалась от ранения.