Архангельск, 27 мая 2022, 21:48 — REGNUM В Архангельской области можно производить до 20 тысяч тонн рыбы в год. Об этом в ходе своего визита в Архангельск заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, комплексное развитие отрасли уже в 2023 году позволит обеспечить предприятия региона собственным рыбопосадочным материалом форели, а в дальнейшем покрыть потребности и на рынке всего Северо-Запада страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области предприятиям, которые занимаются разведением рыбы, возместят затраты на оборудование.