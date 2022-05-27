Архангельск, , 21:48 — REGNUM В Архангельской области можно производить до 20 тысяч тонн рыбы в год. Об этом в ходе своего визита в Архангельск заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аквакультура на озере Черном, Вельский район Архангельской области © Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области

«Потенциал водоемов Архангельской области рассчитан на производство порядка 20 тысяч тонн в год. Это, конечно, больше, чем региональный объем потребления, поэтому я уверен, что можно будет в будущем осуществлять поставки и в центральную часть Российской Федерации», — заявил чиновник.

По его словам, комплексное развитие отрасли уже в 2023 году позволит обеспечить предприятия региона собственным рыбопосадочным материалом форели, а в дальнейшем покрыть потребности и на рынке всего Северо-Запада страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области предприятиям, которые занимаются разведением рыбы, возместят затраты на оборудование.