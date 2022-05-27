Вашингтон, 27 мая, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Северная Корея (КНДР) присоединилась к антироссийским санкциям коллективного Запада, заявил 27 мая президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Об этом он сообщил в ходе своего выступления перед выпускниками Академии ВМС США в Аннаполисе.

«Думал ли кто-нибудь, когда я призвал к введению санкций против России, что кроме НАТО, Австралии, Японии и Северной Кореи даже некоторые страны АСЕАН встанут и поддержат эти меры?» — заявил Байден новым офицерам ВМС и Корпуса морской пехоты США.

Когда и при каких обстоятельствах Северная Корея присоединилась к антироссийскому санкционному режиму, президент США не уточнил.