Белгород, , 21:46 — REGNUM Осколочное ранение голени получил житель села Нехотеевка (Белгородский район, Белгородская область) в результате обстрела со стороны Украины, написал 27 мая глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Заявив об обстреле Нехотеевки, о чём распространили информацию оперативные службы, губернатор уточнил, что восемь строений в селе получили повреждения. Также повреждены ЛЭП и газопровод.

Вячеслав Гладков «Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается».

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