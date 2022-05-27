Луганск, 27 мая, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования выпустили три оперативно-тактические ракеты «Точка-У» по поселку Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил 27 мая журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

VoidWanderer «Точка-У»

Цели ни одна из ракет не достигла, так как все они были сбиты средствами ПВО, тем не менее, от детонации боевой части ракеты погибли двое мирных жителей.

«ВСУ выпустили три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» по населенному пункту Сватово. Слаженными действиями подразделений ПВО Народной милиции ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, кроме того, повреждения получило здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения», — рассказал Филипоненко.