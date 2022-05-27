Тегеран, , 21:22 — REGNUM Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два греческих танкера в акватории Персидского залива, сообщает 27 мая агентство Tasnim.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению агентства, танкеры были задержаны из-за незаконных действий правительства Греции.

«ВМС КСИР сегодня в пятницу задержали два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива из-за незаконных действий со стороны властей Греции», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Греции заявило о намерении передать США иранскую нефть из танкера Lana под российским флагом, задержанного у берегов Греции в апреле текущего года.

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